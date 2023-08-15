Розкрадання палива з ГТС: оголошено підозри ще трьом керівникам облгазів

Керівникам Волиньгазу, Криворіжгазу і Чернігівгазу, причетним до розкрадання блакитного пального із газотранспортної системи України, оголошено підозру.

Як зазначили в СБУ, ці компанії фактично контролюються менеджментом ТОВ Регіональна газова компанія (РГК, афілійована до підсанкційного бізнесмена Дмитра Фірташа), яке загалом управляє 20 міськ- та облгазами, що становить 70% усіх газорозподільчих мереж.

Посадовцям інкримінують ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), а також ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Тобто на сьогодні, на підставі доказів, зібраних СБУ, вже оголошено про підозру 11 керівникам окремих облгазів і чотирьом функціонерам фінансово-промислової групи Фірташа.

Раніше СБУ спільно з БЕБ викрила масштабну схему розкрадання посадовцями так званих облгазів Фірташа понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю палива.

За даними експертизи, лише протягом 2021 року незаконна діяльність фігурантів завдала державі збитків на понад 4,2 млрд грн, а загальна сума шкоди протягом 2016-2022 років може перевищити 18 млрд грн.

Джерело : УНІАН

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