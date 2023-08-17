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Марта Бондаренко, редактор ленты

Россияне обстреляли район Заосколья в Купянске, погибла женщина, еще одна ранена

вибух
Фото: Getty Images

Сегодня, 17 августа, около 10 утра оккупанты обстреляли Заосколье Купянского района.

Об этом сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА.

К сожалению, погибла женщина 1962 года рождения. Еще одна женщина 1963 года рождения получила осколочные ранения. Медики оказали ей необходимую помощь.

Обстрелами поврежден частный дом, загорелась хозяйственная постройка.

На месте работают все службы.

Обстрел Заосколья 17 августа 2023 года — что известно об обстреле Заосколья в Купянске

Заосколье — это левый берег реки Оскол в Купянске.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 540-й день. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Взрыв, загиблі, Куп'янськ
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Обороняться, штурмовать и уничтожать вражескую технику: Волки Да Винчи тренируют желающих

В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.

Олег Корниенко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (16.08.2023)
Россияне обстреляли район Заосколья в Купянске, погибла женщина, еще одна ранена
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (16.08.2023)
Россияне обстреляли район Заосколья в Купянске, погибла женщина, еще одна ранена
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (16.08.2023)
Россияне обстреляли район Заосколья в Купянске, погибла женщина, еще одна ранена
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (16.08.2023)
Россияне обстреляли район Заосколья в Купянске, погибла женщина, еще одна ранена
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