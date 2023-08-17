Россияне обстреляли район Заосколья в Купянске, погибла женщина, еще одна ранена

Сегодня, 17 августа, около 10 утра оккупанты обстреляли Заосколье Купянского района.

Об этом сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА.

К сожалению, погибла женщина 1962 года рождения. Еще одна женщина 1963 года рождения получила осколочные ранения. Медики оказали ей необходимую помощь.

Обстрелами поврежден частный дом, загорелась хозяйственная постройка.

На месте работают все службы.

Заосколье — это левый берег реки Оскол в Купянске.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 540-й день. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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