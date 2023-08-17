Продвижение ВСУ на Донбассе и санкции против РФ от ряда стран: 540-й день войны
Позиция Украины и партнеров неизменна: МИД об информации о готовности переговоров с РФ
В последние дни в информационном пространстве снова активизировалась тема потенциальных переговоров между Украиной и РФ. Однако, позиция наших партнеров не изменилась — пока ни о каких переговорах не может идти и речи.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал заместитель главы МИД Николай Точицкий.
— Вы знаете позицию наших партнеров, она была и остается неизменной: ничего об Украине без Украины. Пока никто из наших серьезных партнеров, друзей, коллег никоим образом не сказал о том, что любые переговоры возможны”, — подчеркнул он.
В Минагрополитики рассказали, сколько тонн зерна было уничтожено ночной атакой РФ по Одесской области
В ночь на среду, 16 августа, атака России беспилотниками по Одесской области уничтожила 3-5 тонн сельхозпродукции в Ренийском порту.
Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире национального телемарафона Єдині новини.
— К сожалению, мы видим, что Россия продолжает террористические атаки на гражданскую инфраструктуру, в том числе, портовую инфраструктуру дунайского региона. В рамках атаки этой ночью были потеряны тысячи тонн продукции, стоимость которых оценивается миллионами долларов… Если мы говорим об объемах, то это было суммарно 3-5 тыс. тонн (вероятно, речь идет не о тысячах тонн, а просто — 3-5 тонн, — Ред.) продукции, — сообщил он.
На Херсонщине пограничники уничтожили комплекс радиоэлектронной разведки РФ
На Херсонщине пограничники уничтожили российский комплекс радиоэлектронной разведки.
Об этом написал глава Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук.
В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.Олег Корниенко