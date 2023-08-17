Продвижение ВСУ на Донбассе и санкции против РФ от ряда стран: 540-й день войны

17 августа, 0:37

Позиция Украины и партнеров неизменна: МИД об информации о готовности переговоров с РФ

В последние дни в информационном пространстве снова активизировалась тема потенциальных переговоров между Украиной и РФ. Однако, позиция наших партнеров не изменилась — пока ни о каких переговорах не может идти и речи.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал заместитель главы МИД Николай Точицкий.