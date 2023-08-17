Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Ракетний удар по Львову: зруйновані квартири, пошкоджені автівки, є влучання у садочок
Зґвалтував та ще живу у мішку скинув з обриву: у Чехії українець мало не вбив 15-річну дівчину
У двох селах на Львівщині через влучання ракет пошкоджено 19 будинків, кількість постраждалих зросла
Терміново
У Луцьку від влучання російських ракет загинули три людини, є поранені
Не завершиться до весни: Верещук закликала налаштуватися на затяжну війну
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Росіяни обстріляли район Заоскілля в Куп’янську, загинула жінка, ще одна поранена

вибух
Фото: Getty Images

Сьогодні, 17 серпня, близько 10-ї ранку окупанти обстріляли Заоскілля Куп’янського району.

Про це повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА.

На жаль, загинула жінка 1962 року народження. Ще одна жінка 1963 року народження дістала осколкових поранень. Медики надали їй необхідну допомогу.

Обстрілами пошкоджено приватний будинок, загорілася господарча споруда.

На місці працюють всі служби.

Обстріл Заоскілля 17 серпня 2023 року – що відомо про обстріл Заоскілля у Куп'янську

Заоскілля – це лівий берег річки Оскіл у Куп’янську.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 540-й день. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, загиблі, Куп'янськ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Сили оборони знищили три ворожі човни у дельті Дніпра – Гуменюк
Наталія Гуменюк
Нарощування зброї та підготовка до зими: Зеленський провів нараду
Зеленський
Під Куп’янськом росіяни повторюють тактику, схожу до бахмутської – Череватий
Російські окупанти
Поставили на “провітрювання”. Гуменюк розповіла, як зараз працює Кримський міст
керченський міст
Зеленський продовжив воєнний стан в Україні до 15 листопада
Росіяни обстріляли район Заоскілля в Куп’янську, загинула жінка, ще одна поранена
Ігри
Відео
Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

Олег Корнієнко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (16.08.2023)
Росіяни обстріляли район Заоскілля в Куп’янську, загинула жінка, ще одна поранена
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (16.08.2023)
Росіяни обстріляли район Заоскілля в Куп’янську, загинула жінка, ще одна поранена
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (16.08.2023)
Росіяни обстріляли район Заоскілля в Куп’янську, загинула жінка, ще одна поранена
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (16.08.2023)
Росіяни обстріляли район Заоскілля в Куп’янську, загинула жінка, ще одна поранена
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь