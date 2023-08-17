Росіяни обстріляли район Заоскілля в Куп’янську, загинула жінка, ще одна поранена
Сьогодні, 17 серпня, близько 10-ї ранку окупанти обстріляли Заоскілля Куп’янського району.
Про це повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА.
На жаль, загинула жінка 1962 року народження. Ще одна жінка 1963 року народження дістала осколкових поранень. Медики надали їй необхідну допомогу.
Обстрілами пошкоджено приватний будинок, загорілася господарча споруда.
На місці працюють всі служби.
Заоскілля – це лівий берег річки Оскіл у Куп’янську.
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