Присоединился к рядам “ДНР” и обыскивал людей на блокпостах: осужден житель Донецка

К 9 годам лишения свободы приговорен стрелок Оплота НВФ РФ, который с автоматом обыскивал людей на блокпостах.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что при публичном обвинении прокуроров Донецкой областной прокуратуры судом вынесен приговор жителю Донецка за участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Он приговорен к 9 годам лишения свободы.

— Прокурор в суде доказал, что в мае 2015 года мужчина по совету друзей из так называемого ополчения вступил в 5-ю мотострелковую бригаду Оплот. Осенью 2015 года осужденный стал стрелком и с оружием отправился дежурить на блокпост недалеко от г. Докучаевска, — говорится в сообщении.

Известно, что вместе со своей группой он незаконно проверял автомобили, документы пассажиров и охранял цистерны с аммиаком, которые располагались неподалеку от поста.

Позже “часовой” охранял карьер, где находился личный состав, танки, самоходные артиллерийские установки и другая тяжелая техника оккупантов. В январе 2016 года мужчина уволился в запас.

За время службы участник НВФ “ДНР” успел заработать почти 200 тыс. рублей, что равно 87 тыс. в гривневом эквиваленте.

В июне 2023 года в селе Веселое Покровского района его задержали украинские военные. Приговора суда мужчина ждал под стражей.

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