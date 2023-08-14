Ежедневно “разгоняли” до 70 фейков о войне: в Киеве задержали двух пропагандисток Кремля
Киберспециалисты СБУ задержали в Киеве двух приспешниц врага, которые работали на россиянина, главного редактора прокремлевского портала Вся Тверь Александра Зенина.
Об этом сообщает СБУ.
По указаниям Зенина, фигурантки ежедневно распространяли в украинском сегменте популярных соцсетей и Telegram-каналов до 70 фейковых сообщений о войне в Украине.
— Прежде всего злоумышленницы массово “разгоняли” дезинформацию о ходе боевых действий на фронте и пытались дискредитировать Силы обороны. Для этого создали и самостоятельно администрировали сеть пророссийских Telegram-каналов и сообществ в Facebook, которая охватывала аудиторию в более 10 тыс. пользователей, — говорится в сообщении.
Материалы для деструктивного контента они получали в виде электронных “методичек”.
За успешное выполнение заданий российский пропагандист посылал своим подопечным до 10 тыс. в гривневом эквиваленте.
По имеющимся данным, Зенин координировал свои действия с российскими спецслужбами и через публикации фигуранток пытался распространять панические настроения среди украинцев.
По данным следствия, коллаборационистками оказались две безработные жительницы Киева, которые искали вакансии копирайтера на фриланс-биржах.
Таким образом они попали в поле зрения Зенина, который за ежемесячные “гонорары” привлек их к сотрудничеству в войне против Украины.
Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила незаконность действий коллаборационисток.
Во время обысков по месту жительства злоумышленниц изъята компьютерная техника, которую они использовали для администрирования вражеских интернет-ресурсов.
Также обнаружен электронный почтовый архив с доказательствами переписки с российским пропагандистом.
Сейчас следователи СБУ сообщили обеим фигуранткам о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность).
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленницам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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