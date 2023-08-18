Доєднався до лав “ДНР” та обшукував людей на блокпостах: засуджено жителя Донецька
До 9 років позбавлення волі засуджено стрільця Оплоту НЗФ РФ, який з автоматом обшукував людей на блокпостах.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Зазначається, що за публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури судом ухвалено вирок мешканцю Донецька за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Його засуджено до 9 років позбавлення волі.
– Прокурор у суді довів, що у травні 2015 року чоловік за порадою друзів з так званого ополчення вступив до 5 мотострілкової бригади Оплот. Восени 2015 року засуджений став стрільцем і зі зброєю вирушив чергувати до блокпосту неподалік м. Докучаєвська, – йдеться у повідомленні.
Відомо, що разом зі своєю групою він незаконно перевіряв автомобілі, документи пасажирів та охороняв цистерни з аміаком, які розташовувалися неподалік посту.
Пізніше “вартовий” охороняв кар’єр, де перебував особовий склад, танки, самохідні артилерійські установки та інша важка техніка окупантів. У січні 2016 року чоловік звільнився в запас.
За час служби учасник НЗФ “ДНР” встиг заробити майже 200 тис. рублів, що в гривнях дорівнює близько 87 тис.
У червні 2023 року в селі Веселе Покровського району його затримали українські військові. На вирок суду чоловік чекав під вартою.
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