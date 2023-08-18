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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Днепре СБУ задержала агента разведки РФ, который действовал под прикрытием волонтерского фонда

В Днепре СБУ задержала агента разведки РФ, который действовал под прикрытием волонтерского фонда

В Днепре Контрразведка Службы безопасности задержала участника агентурной сети главного управления генштаба ВС РФ (известного как ГРУ).

После задержания его сообщников в январе 2023 года мужчина залег на дно, но недавно перешел на резервный канал общения с российской спецслужбой и продолжил выполнение вражеских задач.

В СБУ отмечают, что это уже восьмой агент ГРУ, которого задержали в Днепре.

– Для маскировки разведывательно-подрывной деятельности он использовал свой статус соучредителя местной общественной организации, которая занималась волонтерством, – говорится в сообщении.

Действуя под прикрытием, российский агент пытался установить места базирования штабов Сил обороны, которые дислоцируются на территории региона.

Также злоумышленник передавал агрессору информацию об ориентировочном количестве и видах военной техники, которую переправляли по железной дороге на передовую. Для сбора разведданных он наблюдал за перемещением эшелонов ВСУ из офиса общественной организации, который находился вблизи железнодорожной развязки.

Кроме того, фигурант использовал своих знакомых, у которых под вымышленными предлогами расспрашивал информацию об украинских защитниках.

В Днепре СБУ задержала агента разведки РФ, который действовал под прикрытием волонтерского фонда
В Днепре СБУ задержала агента разведки РФ, который действовал под прикрытием волонтерского фонда
В Днепре СБУ задержала агента разведки РФ, который действовал под прикрытием волонтерского фонда
В Днепре СБУ задержала агента разведки РФ, который действовал под прикрытием волонтерского фонда
В Днепре СБУ задержала агента разведки РФ, который действовал под прикрытием волонтерского фонда
В Днепре СБУ задержала агента разведки РФ, который действовал под прикрытием волонтерского фонда
В Днепре СБУ задержала агента разведки РФ, который действовал под прикрытием волонтерского фонда
В Днепре СБУ задержала агента разведки РФ, который действовал под прикрытием волонтерского фонда

Вместе с этим российский агент отслеживал сведения о последствиях вражеских прилетов по Днепру, а затем сливал агрессору локации пострадавших объектов и масштабы разрушений.

Развединформацию оккупанты использовали для подготовки новых и корректировки повторных воздушных атак на областной центр. Во время обысков по месту жительства фигуранта обнаружен мобильный телефон с доказательствами его переписки с представителем российского ГРУ.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). По ходатайству СБУ, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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агенти Кремля, Война в Украине, Днепр, Російська агресія, СБУ
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