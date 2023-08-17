Готовил ракетный удар по Киеву. СБУ задержала агента Кремля

В Киеве в рамках спецоперации Служба безопасности задержала российского агента-корректировщика, который готовил новый ракетный обстрел столицы.

Злоумышленник за деньги работал на главное управление генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ).

По указанию агрессора, он устанавливал геолокации подразделений Сил обороны на территории столичного региона.

Больше всего врага интересовали ремонтные базы ВСУ, где осуществляют техобслуживание и восстановление украинской техники. Также фигурант сливал оккупантам информацию об электроподстанциях в Киеве.

– По имеющимся данным, вражеская спецслужба надеялась, что во время сбора разведданных их соратник сможет обнаружить вблизи энергообъектов места боевого дежурства украинской ПВО. Разведывательная информация нужна была захватчикам для подготовки новой серии прицельных воздушных ударов РФ по Киеву и близлежащих населенных пунктах, – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника с поличным, во время того, как он обнаружил военную базу ВСУ и привязывал ее GPS-координаты к электронной карте.

По данным следствия, фигурантом является 23-летний житель Одессы, который переехал в Киев в поисках быстрого заработка.

Для этого оставлял собственные резюме на специализированных интернет-платформах по поиску подсобных работ.

Таким образом на него вышла российская военная разведка, которая за деньги привлекла его к сотрудничеству в пользу страны-агрессора.

Всю дальнейшую коммуникацию осуществляли через один из мессенджеров. Для конспирации предатель создал несколько анонимных учетных записей.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружены ноутбук и смартфон с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

Источник : СБУ

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