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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Дніпрі СБУ затримала агента розвідки РФ, який діяв під прикриттям волонтерського фонду

У Дніпрі СБУ затримала агента розвідки РФ, який діяв під прикриттям волонтерського фонду

У Дніпрі Контррозвідка Служби безпеки затримала учасника агентурної мережі головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ).

Після затримання його спільників у січні 2023 року чоловік заліг на дно, але нещодавно перейшов на резервний канал спілкування з російською спецслужбою і продовжив виконання ворожих завдань. 

У СБУ зазначають, що це вже восьмий агент ГРУ, якого затримали у Дніпрі. 

– Для маскування розвідувально-підривної діяльності він використовував свій статус співзасновника місцевої громадської організації, яка займалася волонтерством, – йдеться у повідомленні.

Діючи під прикриттям, російський агент намагався встановити місця базування штабів Сил оборони, які дислокуються на території регіону. 

Також зловмисник передавав агресору інформацію про орієнтовну кількість та види військової техніки, яку переправляли залізницею на передову. Для збирання розвідданих він спостерігав за переміщенням ешелонів ЗСУ з офісу громадської організації, який розміщувався поблизу залізничної розв’язки. 

Крім того фігурант використовував своїх знайомих, у яких під вигаданими приводами розпитував інформацію про українських захисників. 

У Дніпрі СБУ затримала агента розвідки РФ, який діяв під прикриттям волонтерського фонду
У Дніпрі СБУ затримала агента розвідки РФ, який діяв під прикриттям волонтерського фонду
У Дніпрі СБУ затримала агента розвідки РФ, який діяв під прикриттям волонтерського фонду
У Дніпрі СБУ затримала агента розвідки РФ, який діяв під прикриттям волонтерського фонду
У Дніпрі СБУ затримала агента розвідки РФ, який діяв під прикриттям волонтерського фонду
У Дніпрі СБУ затримала агента розвідки РФ, який діяв під прикриттям волонтерського фонду
У Дніпрі СБУ затримала агента розвідки РФ, який діяв під прикриттям волонтерського фонду
У Дніпрі СБУ затримала агента розвідки РФ, який діяв під прикриттям волонтерського фонду

Водночас російський агент відстежував відомості про наслідки ворожих прильотів по Дніпру, а потім зливав агресору локації постраждалих об’єктів та масштаби руйнувань.

Розвідінформацію окупанти використовували для підготовки нових і коригування повторних повітряних атак на обласний центр. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами його листування з представником російського ГРУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За клопотанням СБУ, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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