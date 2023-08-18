В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы, обследуют железнодорожное полотно

Мелитопольцы сообщают, что слышали взрывы в районе одного из микрорайонов оккупированного города.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Кроме того, оккупанты обследуют железнодорожное полотно на въезде в Авиагородок.

Также вчера вечером раздавались мощные взрывы в оккупированных Токмаке и Кирилловке.

13 августа сообщалось, что недалеко от временно оккупированного Мелитополя прогремел мощный взрыв, который мог уничтожить военную базу армии РФ.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.