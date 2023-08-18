В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы, обследуют железнодорожное полотно
Мелитопольцы сообщают, что слышали взрывы в районе одного из микрорайонов оккупированного города.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
Кроме того, оккупанты обследуют железнодорожное полотно на въезде в Авиагородок.
Также вчера вечером раздавались мощные взрывы в оккупированных Токмаке и Кирилловке.
13 августа сообщалось, что недалеко от временно оккупированного Мелитополя прогремел мощный взрыв, который мог уничтожить военную базу армии РФ.
В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.Олег Корниенко