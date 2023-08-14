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Юлия Соколова, редактор ленты

Взрыв слышали за десятки километров: возле Мелитополя, вероятно, уничтожена военная база РФ

вибух
Фото: Getty Images

В воскресенье, 13 августа, недалеко от временно оккупированного Мелитополя (Запорожская область) прогремел мощный взрыв, который мог уничтожить военную базу армии РФ.

Об этом рассказал городской глава Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона Єдині новини.

Взрыв раздался примерно в 16:00 вблизи населенного пункта Радивоновка. Он был такой силы, что его слышали жители как Мелитополя, так и Кирилловки (на расстоянии 70 км), Приазовского и Якимовки.

Мапа Запорізької області

Карта: Deep State

– Был один сверхмощный взрыв… вблизи села Радивоновка, это локация вблизи нашего Молочного лимана, – заявил Федоров.

Именно в районе Радивоновки оккупанты еще год тому назад обустроили военную базу в лесничестве на берегу лимана.

По предварительным данным, позиции войск РФ взлетели на воздух, и базы больше нет.

– Именно на этом месте враг разместил свою военную базу, на которой тренировал тех мобиков, которых привозили на запорожскую линию фронта. Скорее всего, этой базы больше нет, потому что после того взрыва наши жители слышали еще и детонацию, — подчеркнул Федоров.

По его словам, продолжается и самоликвидация врага. В частности, на трассе от Мелитополя до Бердянска позавчера произошло ДТП с участием военного грузовика Урал и автомобиля, который вез нефтепродукты для оккупантов. Раздался взрыв, и трасса перекрыта в течение последних двух дней.

А вблизи села Роботино один из российских офицеров заставил подчиненных переодеться в украинскую форму, чтобы ввести наших военных в заблуждение. Однако оккупантов не распознали свои же и накрыли их огнем.

– Продолжение было именно вблизи Мелитополя, когда этот офицер стал скрываться от своего российского “правосудия”. Когда за ним приехали, он расстрелял двух полицейских, а затем убили и его. Так что они помогают нашим героическим военным и самоликвидируются, — добавил Федоров.

Как известно, утром 14 августа во временно оккупированном Бердянске Запорожской области были слышны взрывы. В порту звучала сирена.

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Іван Федоров, Война в Украине, військова база, Взрыв, Запорожская область, Мелітополь
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