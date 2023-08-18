В окупованому Мелітополі пролунали вибухи, обстежують залізничне полотно

Мелітопольці повідомляють, що чули вибухи в районі одного із мікрорайонів окупованого міста.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Крім того, окупанти обстежують залізничне полотно на в’їзді в Авіамістечко.

Також вчора ввечері лунали потужні вибухи в окупованих Токмаку та Кирилівці.

13 серпня повідомлялося, що недалеко від тимчасово окупованого Мелітополя прогримів потужний вибух, який міг знищити військову базу армії РФ.

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