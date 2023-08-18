В окупованому Мелітополі пролунали вибухи, обстежують залізничне полотно
Мелітопольці повідомляють, що чули вибухи в районі одного із мікрорайонів окупованого міста.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Крім того, окупанти обстежують залізничне полотно на в’їзді в Авіамістечко.
Також вчора ввечері лунали потужні вибухи в окупованих Токмаку та Кирилівці.
13 серпня повідомлялося, що недалеко від тимчасово окупованого Мелітополя прогримів потужний вибух, який міг знищити військову базу армії РФ.
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко