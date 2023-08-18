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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Заставлял солдат строить ему дом: в Одесской области ГБР разоблачило замкомандира батальона

Заставлял солдат строить ему дом: в Одесской области ГБР разоблачило замкомандира батальона
Фото: ГБР

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении заместителю командира батальона одной из воинских частей Одесской области, который почти год заставлял подчиненных строить ему частный дом.

Как сообщают в ГБР, с августа 2022 года военный дал указание бойцам вместо выполнения своих обязанностей по обороне и защите Украины строить для него имение под Одессой.

– Пока военнослужащие работали строителями, им начислялась заработная плата как военным. Таким образом, государству нанесен ущерб на сумму более 2 млн грн, – говорится в сообщении.

Сейчас заместителю командира сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 УКУ).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Заставлял солдат строить ему дом: в Одесской области ГБР разоблачило замкомандира батальона

Фото: ДБР

Напомним, следователи ГБР разоблачили заместителя командира воинской части, который требовал от жены погибшего военнослужащего Национальной гвардии 150 тыс. грн взятки.

За эти деньги он обещал вдове, что поможет ей получить единовременную компенсацию от государства за потерю мужа во время войны.

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Заставлял солдат строить ему дом: в Одесской области ГБР разоблачило замкомандира батальона

Источник: ГБР
ГБР, ВСУ, Одесская область, українські військові, Украинская армия
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