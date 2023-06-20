Заступник командира вимагав від дружини загиблого військового 150 тис. грн, щоб їй виплатили держдопомогу

В Україні викрили заступника командира військової частини, який вимагав від дружини загиблого військовослужбовця Національної гвардії 150 тис. грн хабаря. Він обіцяв вдові, що допоможе їй отримати одноразову компенсацію від держави через втрату чоловіка під час війни.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, у березні 2022 року заступник командира одної із військових частин заявив дружині загиблого бійця, що вона та її діти зможуть отримати компенсацію від держави у розмірі 15 млн грн. Проте він обіцяв сприяти посприяти у цьому питанні за певний відсоток.

У лютому 2023 року він отримав від дружини загиблого бійця Нацгвардії 150 тис. грн, після чого заступника командира військової частини затримали правоохоронці.

– Ці кошти призначалися як оплата за вплив на членів комісії спеціального розслідування смертельного нещасного випадку щодо визнання загибелі штаб-сержанта в період проходження служби під час виконання службових обов’язків. Це стало б законною підставою для отримання родиною загиблого одноразової грошової допомоги, передбаченої законодавством, – зазначають в Офісі генерального прокурора.

Заступнику командира військової частини інкримінують ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до п’яти років тюремного ув’язнення.

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