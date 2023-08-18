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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Змушував солдатів будувати йому дім: на Одещині ДБР викрило заступника комбата

Змушував солдатів будувати йому дім: на Одещині ДБР викрило заступника комбата
Фото: ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику командира батальйону однієї з військових частин Одещини, який майже рік змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.

Як повідомляють у ДБР, з серпня 2022 року військовий дав вказівку бійцям замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України будувати для нього маєток під Одесою.

– Поки військовослужбовці працювали будівельниками, їм нараховувалась заробітна плата як військовим. Тож державі завдано збитків на суму понад 2 млн грн, – йдеться у повідомленні. 

Наразі заступнику командира повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 ККУ).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Змушував солдатів будувати йому дім: на Одещині ДБР викрило заступника комбата

Фото: ДБР

Нагадаємо, слідчі ДБР викрили заступника командира військової частини, який вимагав від дружини загиблого військовослужбовця Національної гвардії 150 тис. грн хабаря.

За ці гроші він обіцяв вдові, що допоможе їй отримати одноразову компенсацію від держави через втрату чоловіка під час війни.

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Змушував солдатів будувати йому дім: на Одещині ДБР викрило заступника комбата

Джерело: ДБР
ДБР, ЗСУ, Одеська область, українські військові, Українська армія
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