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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Уничтожена пыточная оккупантов: в Энергодаре прогремел взрыв

Уничтожена пыточная оккупантов: в Энергодаре прогремел взрыв

Сильный взрыв прозвучал в оккупированном Энергодаре Запорожской области. По предварительным данным, инцидент произошел в здании, где враг обустроил пыточную. Там держат гражданских пленников.

Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Взрыв раздался в доме по улице Строителей, 17. По словам Федорова, до полномасштабной войны РФ и оккупации города там находилось отделение полиции. На данный момент помещение захватили спецслужбы РФ.

— Оккупанты жалуются, что взорвалось в жилом доме, однако местные хорошо знают, кто “живет” по улице Строителей, 17, — добавил мэр.

Уничтожена пыточная оккупантов: в Энергодаре прогремел взрыв

Фото: Іван Федоров

Напомним, что в Мариуполе во время празднования Дня ВМФ на одном из военных объектов украинские партизаны отравили российских офицеров, двое оккупантов умерли.

Фото: Иван Федоров

Война в Украине, Взрыв, Енергодар
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