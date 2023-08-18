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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Знищено катівню окупантів: в Енергодарі пролунав вибух

Знищено катівню окупантів: в Енергодарі пролунав вибух

Сильний вибух пролунав в окупованому Енергодарі Запорізької області. За попередніми даними, інцидент стався у будівлі, де ворог облаштував катівню. Там тримають цивільних полонених.

Про це в Telegram повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Вибух пролунав у будинку на вулиці Будівельників, 17. За словами Федорова, до повномасштабної війни РФ і окупації міста там розташовувалося відділення поліції. Нині приміщення захопили спецслужби РФ.

– Окупанти скаржаться, що вибухнуло в житловому будинку, проте місцеві добре знають, хто “мешкає” по вулиці Будівельників, 17, – додав мер.

Знищено катівню окупантів: в Енергодарі пролунав вибух

Фото: Іван Федоров

Нагадаємо, що у Маріуполі Донецької області під час святкування Дня ВМФ на одному з військових об’єктів українські партизани отруїли російських офіцерів, двоє окупантів померли.

Фото: Іван Федоров

Війна в Україні, Вибух, Енергодар
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