Знищено катівню окупантів: в Енергодарі пролунав вибух

Сильний вибух пролунав в окупованому Енергодарі Запорізької області. За попередніми даними, інцидент стався у будівлі, де ворог облаштував катівню. Там тримають цивільних полонених.

Про це в Telegram повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Вибух пролунав у будинку на вулиці Будівельників, 17. За словами Федорова, до повномасштабної війни РФ і окупації міста там розташовувалося відділення поліції. Нині приміщення захопили спецслужби РФ.

– Окупанти скаржаться, що вибухнуло в житловому будинку, проте місцеві добре знають, хто “мешкає” по вулиці Будівельників, 17, – додав мер.

Нагадаємо, що у Маріуполі Донецької області під час святкування Дня ВМФ на одному з військових об’єктів українські партизани отруїли російських офіцерів, двоє окупантів померли.

Фото: Іван Федоров

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.