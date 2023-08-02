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Украина
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Во время празднования Дня ВМФ. В Мариуполе партизаны отравили офицерский состав РФ

Во время празднования Дня ВМФ. В Мариуполе партизаны отравили офицерский состав РФ
Фото: Getty Images

В Мариуполе во время празднования Дня ВМФ на одном из военных объектов украинские партизаны отравили российских офицеров, двое оккупантов умерли.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

— В тяжелом состоянии в госпиталь поступили 17 российских военных, из них вчера уже умерли двое офицеров. Судьба остальных 15 до конца не решена, — говорится в сообщении.

Указано, что оккупанты подозревают применение цианида и пестицидов в пище.

Ранее СБУ сообщила о подозрении генералу РФ, который командовал бомбардировкой Мариуполя.

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Источник: Андрющенко Time

Война в Украине, Донецкая область, Мариуполь, Партизан
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