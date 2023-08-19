Нуждается в проверкеМарта Бондаренко, редактор ленты
Херсон с самого утра под обстрелами
В Херсоне 19 августа с самого утра раздаются взрывы.
Об этом в соцсетях сообщают местные жители.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 542-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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Достижения есть каждый день: как украинские минометчики уничтожают врага на Востоке
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов