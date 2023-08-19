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Марта Бондаренко, редактор ленты

Херсон с самого утра под обстрелами

обстріл Херсону

В Херсоне 19 августа с самого утра раздаются взрывы.

Об этом в соцсетях сообщают местные жители.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 542-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Взрыв, Новости Херсона, Херсон
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