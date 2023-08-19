Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Угроза ударных БПЛА и одобрение программы обучения пилотов на F-16: 542-й день войны
19 августа, 0:25
По областях фиксируют работу ПВО — мониторинговые каналы
Мониторинговые каналы сообщают о работе ПВО по областям. Людей просят оставаться в укрытиях, где раздаются сигналы воздушной тревоги.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Видео
Обороняться, штурмовать и уничтожать вражескую технику: Волки Да Винчи тренируют желающих
В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.Олег Корниенко