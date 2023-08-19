Херсон із самого ранку під обстрілами

У Херсоні 19 серпня із самого ранку лунають вибухи.

Про це у соцмережах повідомляють місцеві жителі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 542-гу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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