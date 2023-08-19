Потребує перевіркиМарта Бондаренко, редакторка стрічки
Херсон із самого ранку під обстрілами
У Херсоні 19 серпня із самого ранку лунають вибухи.
Про це у соцмережах повідомляють місцеві жителі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 542-гу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов