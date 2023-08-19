Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Львові побили трансгендерну військову, яка приїхала на похорон матері: омбудсмен відреагував на інцидент
Загадкова загибель двох 12-річних дівчат у Києві. Діти випали з багатоповерхівки
Житель Київщини зґвалтував 4-річну дитину, справу передали до суду
На карті тривог у Миколаївській області зʼявилася радіаційна загроза: в чому причина
На Житомирщині зловмисники вимагали 190 тис. грн з військового, погрожуючи вбити вагітну дружину
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Потребує перевірки
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Херсон із самого ранку під обстрілами

обстріл Херсону

У Херсоні 19 серпня із самого ранку лунають вибухи.

Про це у соцмережах повідомляють місцеві жителі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 542-гу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Вибух, Новини Херсону, Херсон
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Уночі в Сімферополі та Перевальному були гучні вибухи
Херсон із самого ранку під обстрілами
Росія обстріляла житловий сектор Херсона, загинув літній чоловік – ОВА
Вибух, робота саперів, розмінування
В Енергодарі на нараді окупантів пролунав вибух: госпіталізовано керівників МВС РФ
Херсон із самого ранку під обстрілами
Вікна у квартирах затряслися: у Севастополі пролунали вибухи
Херсон із самого ранку під обстрілами
У Запоріжжі вибухи: уточнюються масштаби руйнувань та постраждалі
удар по Запоріжжю
Ігри
Відео
Здобутки є щодня: як українські мінометники нищать ворога на Сході

Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.

Владислав Круглов
Чорноморські ігри 2023: чим запам’ятався фестиваль у Києві та хто переміг
Чорноморські Ігри 2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (18.08.2023)
Херсон із самого ранку під обстрілами
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (18.08.2023)
Херсон із самого ранку під обстрілами
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (18.08.2023)
Херсон із самого ранку під обстрілами
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь