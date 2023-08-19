Угроза баллистики: в Краматорске сообщают о взрывах
В Краматорске Донецкой области сообщают о взрывах в ночь на 19 августа. Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Перед этим была информация об угрозе баллистики.
Некоторые Telegram-каналы сообщают о вражеском попадании по городу.
Пока официальной информации о взрыве нет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 542-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов