Угроза баллистики: в Краматорске сообщают о взрывах

В Краматорске Донецкой области сообщают о взрывах в ночь на 19 августа. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Перед этим была информация об угрозе баллистики.

Некоторые Telegram-каналы сообщают о вражеском попадании по городу.

Пока официальной информации о взрыве нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 542-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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