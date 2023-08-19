Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Во Львове избили трансгендерную военную, которая приехала на похороны матери: омбудсмен отреагировал на инцидент
Загадочная гибель двух 12-летних девочек в Киеве. Дети выпали из многоэтажки
Житель Киевщины изнасиловал 4-летнего ребенка, дело передали в суд
На карте тревог в Николаевской области появилась радиационная угроза: в чем причина
На Житомирщине злоумышленники требовали 190 тыс. грн с военного, угрожая убить беременную жену
Происшествия Срочно
Срочно
Нуждается в проверке
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Угроза баллистики: в Краматорске сообщают о взрывах

Вибух в Олешках

В Краматорске Донецкой области сообщают о взрывах в ночь на 19 августа. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Перед этим была информация об угрозе баллистики.

Некоторые Telegram-каналы сообщают о вражеском попадании по городу.

Пока официальной информации о взрыве нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 542-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Донецкая область, Краматорск
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Падшие ангелы из ада: Шольц о критиках поставок оружия Украине
Угроза баллистики: в Краматорске сообщают о взрывах
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Угроза ударных БПЛА и одобрение программы обучения пилотов на F-16: 542-й день войны
Угроза баллистики: в Краматорске сообщают о взрывах
Россия обстреляла жилой сектор Херсона, погиб пожилой мужчина — ОВА
Вибух, робота саперів, розмінування
К украинской Формуле мира присоединились уже 63 государства — Зеленский
зеленський
Игры
Видео
Достижения есть каждый день: как украинские минометчики уничтожают врага на Востоке

Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.

Владислав Круглов
Черноморские игры 2023: чем запомнился фестиваль в Киеве и кто победил
Чорноморські Ігри 2023
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (18.08.2023)
Угроза баллистики: в Краматорске сообщают о взрывах
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (18.08.2023)
Угроза баллистики: в Краматорске сообщают о взрывах
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (18.08.2023)
Угроза баллистики: в Краматорске сообщают о взрывах
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь