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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Загроза балістики: у Краматорську повідомляють про вибухи

Вибух в Олешках

У Краматорську на Донеччині повідомляють про вибухи у ніч проти 19 серпня. Про це повідомляють моніторингові канали.

Перед цим була інформація про загрозу балістики.

Деякі Telegram-канали повідомляють про вороже влучання по місту.

Поки офіційної інформації щодо вибуху немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 542-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Донецька область, Краматорськ
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