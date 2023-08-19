Загроза балістики: у Краматорську повідомляють про вибухи
У Краматорську на Донеччині повідомляють про вибухи у ніч проти 19 серпня. Про це повідомляють моніторингові канали.
Перед цим була інформація про загрозу балістики.
Деякі Telegram-канали повідомляють про вороже влучання по місту.
Поки офіційної інформації щодо вибуху немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 542-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов