Атака РФ на Чернигов. Количество пострадавших увеличилось, еще 41 человек — в больнице

Утром в субботу, 19 августа, в Чернигове раздался взрыв. Российские войска обстреляли центр города. В результате удара баллистической ракетой Искандер погибли семь человек, еще 148 — ранены. Среди погибших и раненых есть дети. Поисково-спасательная операция завершена.

В соцсети появилось видео момента прилета российской ракеты.

Что известно о погибших и пострадавших в Чернигове

По состоянию на утро 20 августа количество пострадавших увеличилось до 148 человек.

По данным главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, 41 человек остается в больнице, 15 человек были прооперированы.

Сейчас продолжаются работы по расчистке в центре города после ракетной атаки, работает коммунальная техника. Кроме того, продолжается обследование домов и учреждений, чтобы оценить ущерб.

Повреждения получили более 500 помещений — это более 60 домов, которые находились рядом с местом удара.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил о завершении поисково-спасательной операции в Чернигове.

По обновленным данным полиции, по состоянию на 19:30, погибло семь мирных людей, среди них — один ребенок. За медицинской помощью обратились 144 раненых местных жителей. Из них 15 детей и 15 полицейских.

По состоянию на 18:20 в результате удара ракетой Искандер по центру Чернигова погибли семь человек, еще 128 — обратились за медицинской помощью. Преимущественно, это амбулаторная помощь, и люди пошли домой. Сейчас 46 человек находятся в больницах.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, ударной волной и обломками повреждено более 60 домов — это более 500 квартир.

19-21 августа в городе объявлены днями траура.

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что враг ударил ракетой по Черниговскому областному академическому украинскому музыкально-драматическому театру имени Тараса Шевченко.

– Чернигов. Субботнее праздничное утро. Люди шли из церкви с корзинками освященных яблок, — отметил глава МВД Игорь Клименко.

Первоначально сообщалось о пяти погибших и 37 травмированных людях, среди которых 11 детей. Впоследствии в горсовете уточнили, что погибших уже шестеро, и среди них есть ребенок.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что умер шестилетний ребенок. На месте патрульные пытались оказать ему помощь, но спасти ребенка не удалось. Его мать находится в тяжелом состоянии.

По состоянию на 14:00 в Чернигове обнаружили тело еще одной жертвы обстрела РФ. Это женщина. Поэтому количество погибших возросло до 7 человек.

В тот момент количество раненых составляло 90 человек, из них 10 полицейских и 12 детей. Были госпитализированы 25 человек.

Один ребенок, 12-летняя девочка, находится в тяжелом состоянии. Ее должны были транспортировать реанимобилем в Киев.

Черниговский областной центр крови сегодня открыт. У кого есть желание, может помочь раненым.

Исполняющий обязанности городского головы Чернигова, секретарь городского совета Александр Ломако уточнил, что враг ударил ракетой в район Красной площади и близлежащих улиц. Это самый центр города, где в обед гуляет много людей, дети.

На месте работают все экстренные службы. Предоставляется необходимая помощь, в том числе психологическая.

Ломако призвал жителей города не усложнять движение специализированной техники и по возможности избегать центра.

В результате атаки РФ произошло разрушение крыши драмтеатра, возник пожар. Кроме того, повреждено остекление окон местной пожарно-спасательной части. Пожар возник и в магазине, его уже ликвидировали.

Ранее в Воздушных силах ВСУ объявляли ракетную опасность для ряда областей: Черниговской, Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Одесской.

Полномасштабная война в Украине длится уже 542-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Суспільне

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