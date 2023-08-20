Атака РФ на Чернігів. Кількість постраждалих зросла, ще 41 людина – у лікарні

Зранку в суботу, 19 серпня, в Чернігові пролунав вибух. Російські війська обстріляли центр міста. Внаслідок удару балістичною ракетою Іскандер загинули семеро людей, ще 148 осіб поранено. Серед загиблих і поранених є діти. Пошуково-рятувальну операцію завершено.

У соцмережі з’явилося відео моменту прильоту російської ракети.

Що відомо про загиблих і постраждалих у Чернігові

Станом на ранок 20 серпня кількість постраждалих збільшилась до 148 людей.

За даними глави Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, 41 людина залишається в лікарні, 15 осіб було прооперовано.

Наразі тривають роботи з розчищення у центрі міста після ракетної атаки, працює комунальна техніка. Крім того, триває обстеження будинків та установ, щоб оцінити збитки.

Пошкодження отримали понад 500 помешкань – це понад 60 будинків, які знаходилися поряд із місцем удару.

Глава МВС Ігор Клименко повідомив про завершення пошуково-рятувальної операції в Чернігові.

За оновленими даними поліції, станом на 19:30, загинуло семеро мирних людей, серед них – одна дитина. По медичну допомогу звернулися 144 поранених місцевих мешканців. З них 15 дітей та 15 поліцейських.

Станом на 18:20 внаслідок удару ракетою Іскандер по центру Чернігова загинули семеро людей, ще 128 людей звернулися за медичною допомогою. Переважно, це амбулаторна допомога, і люди пішли додому. Наразі 46 людей знаходяться в лікарнях.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, ударною хвилею та уламками пошкоджено понад 60 будинків – це більше 500 помешкань.

19-21 серпня в місті оголошено днями жалоби.

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що ворог вдарив ракетою по Чернігівському обласному академічному українському музично-драматичному театру імені Тараса Шевченка.

– Чернігів. Суботній святковий ранок. Люди йшли з церкви з корзинками освячених яблук, – зазначив глава МВС Ігор Клименко.

Спочатку повідомлялося про п’ятьох загиблих і 37 травмованих людей, серед яких 11 дітей. Згодом у міськраді уточнили, що загиблих вже шестеро, і серед них є дитина.

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що померла шестирічна дитина. На місці патрульні намагалися надати їй допомогу, але, врятувати дитину не вдалося. Її мати перебуває у важкому стані.

Станом на 14:00 у Чернігові виявили тіло ще однієї жертви обстрілу РФ – це жінка. Тож кількість загиблих зросла до 7.

На той момент кількість поранених становила 90 осіб, з них 10 поліцейських і 12 дітей. Було госпіталізовано 25 людей.

Одна дитина, 12-річна дівчинка, перебуває у важкому стані. Її мали транспортувати реанімобілем до Києва.

Чернігівський обласний центр крові сьогодні відчинений. Хто має бажання, може допомогти пораненим.

Виконувач обов‘язків міського голови Чернігова, секретар міської ради Олександр Ломако уточнив, що ворог вдарив ракетою в район Красної площі та прилеглих вулиць. Це самісінький центр міста, де в обід гуляє багато людей, діти.

На місці працюють всі екстрені служби. Надається необхідна допомога, зокрема психологічна.

Ломако закликав жителів міста не ускладнювати рух спеціалізованої техніки та за можливості уникати центру.

Унаслідок атаки РФ відбулося руйнування даху драмтеатру, виникла пожежа. Крім того, пошкоджено вікна місцевої пожежно-рятувальної частини. Пожежа виникла і в магазині, її вже ліквідували.

Раніше в Повітряних силах ЗСУ оголошували про ракетну небезпеку для низки областей: Чернігівської, Полтавської, Сумської, Київської, Житомирської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Одеської.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 542-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Суспільне

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.