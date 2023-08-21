Купянск под постоянными обстрелами, в Волчанских Хуторах повреждено учебное заведение — ОВА
Сегодня около 08:00 утра россияне обстреляли село Волчанские Хутора Чугуевского района на Харьковщине.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Обстрелами повреждено учебное заведение. Информация о пострадавших устанавливается.
Также стало известно, что вчера днем в селе Борщевая Харьковского района на территории кооператива Дружба 51-летний мужчина наступил на мину типа Лепесток. Его госпитализировали с взрывным ранением в состоянии средней тяжести.
А еще вчера в течение всего дня оккупанты из артиллерии обстреливали город Купянск. В центре ранения получили 11 гражданских, в том числе фельдшер “скорой”, который оказывал помощь пострадавшим. В городе повреждены частные дома, здания предприятий, отделение Новой почты, здание учебного заведения и другие гражданские объекты.
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов