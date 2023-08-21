Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Атака РФ на Чернигов. Количество пострадавших увеличилось, пять человек — в тяжелом состоянии
Сотни поврежденных домов, школы: последствия атаки дронов на Хмельницкую область
Могут разгоняться до 70 км/ч: что известно о БМП CV90, которые Украина получила от Швеции
Срочно
В Киеве в районе кольцевой дороги прогремели взрывы: в МВД рассказали, что произошло
Когда ждать ослабления жары в Украине: синоптики назвали дату
Происшествия
Марта Бондаренко, редактор ленты

Купянск под постоянными обстрелами, в Волчанских Хуторах повреждено учебное заведение — ОВА

обстріл Харківщини
Фото: Нацполиция

Сегодня около 08:00 утра россияне обстреляли село Волчанские Хутора Чугуевского района на Харьковщине.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Обстрелами повреждено учебное заведение. Информация о пострадавших устанавливается.

Также стало известно, что вчера днем в селе Борщевая Харьковского района на территории кооператива Дружба 51-летний мужчина наступил на мину типа Лепесток. Его госпитализировали с взрывным ранением в состоянии средней тяжести.

А еще вчера в течение всего дня оккупанты из артиллерии обстреливали город Купянск. В центре ранения получили 11 гражданских, в том числе фельдшер “скорой”, который оказывал помощь пострадавшим. В городе повреждены частные дома, здания предприятий, отделение Новой почты, здание учебного заведения и другие гражданские объекты.

Читайте также
Оккупанты ударили по Купянску, тяжело ранен гражданский
Купянск под постоянными обстрелами, в Волчанских Хуторах повреждено учебное заведение — ОВА

Война в Украине, Куп'янськ, Харьковская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
F-16 обеспечат преимущество Украины в воздухе, их надо больше — Игнат
винищувач F-16
Мариупольский порт стал военной базой — Андрющенко
Маріуполь
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 21.08.2023
Карта бойових дій 13 серпня 2023
Под Бахмутом за неделю освобождено еще 3 кв. км территории — Маляр
Ганна Маляр
Закрылся с открытием “бавовняного” — Гуменюк о туристическом сезоне в Крыму
Купянск под постоянными обстрелами, в Волчанских Хуторах повреждено учебное заведение — ОВА
Игры
Видео
Достижения есть каждый день: как украинские минометчики уничтожают врага на Востоке

Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.

Владислав Круглов
Использовать могут даже дети: в Украине изобрели уникальный лего-кирпич
Купянск под постоянными обстрелами, в Волчанских Хуторах повреждено учебное заведение — ОВА
Прошли путь Анны Франк: истории украинских детей из оккупации показывают в Нидерландах
Купянск под постоянными обстрелами, в Волчанских Хуторах повреждено учебное заведение — ОВА
Черноморские игры 2023: чем запомнился фестиваль в Киеве и кто победил
Чорноморські Ігри 2023
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (18.08.2023)
Купянск под постоянными обстрелами, в Волчанских Хуторах повреждено учебное заведение — ОВА
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь