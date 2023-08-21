Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Атака РФ на Чернігів. Кількість постраждалих зросла, п’ять людей — в тяжкому стані
Сотні пошкоджених будинків, школи: наслідки атаки дронів на Хмельниччину
Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна отримала від Швеції
Терміново
У Києві в районі кільцевої дороги пролунали вибухи: в МВС розповіли, що сталося
Коли чекати на послаблення спеки в Україні: синоптики назвали дату
Надзвичайні події
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Куп’янськ під постійними обстрілами, у Вовчанських Хуторах побито навчальний заклад – ОВА

обстріл Харківщини
Фото: Нацполіція

Сьогодні близько 08:00 ранку росіяни обстріляли село Вовчанські Хутори Чугуївського району на Харківщині.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстрілами пошкоджено навчальний заклад. Інформація щодо постраждалих встановлюється.

Також стало відомо, що вчора вдень у селі Борщова Харківського району на території кооперативу Дружба 51-річний чоловік наступив на міну типу Пелюстка. Його госпіталізували з вибуховим пораненням у стані середньої тяжкості.

А ще вчора впродовж всього дня окупанти з артилерії обстрілювали місто Куп’янськ. У центрі поранень зазнали 11 цивільних, зокрема фельдшер “швидкої”, що надавав допомогу постраждалим. У місті пошкоджено приватні будинки, будівлі підприємств, відділення Нової пошти, будівлю закладу освіти та інші цивільні об’єкти.

Читайте також
Окупанти вдарили по Куп’янську, важко поранений цивільний
Куп’янськ під постійними обстрілами, у Вовчанських Хуторах побито навчальний заклад – ОВА

Війна в Україні, Куп'янськ, Харківська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
F-16 забезпечать перевагу України в повітрі, їх треба більше – Ігнат
винищувач F-16
Маріупольський порт став військовою базою – Андрющенко
Маріуполь
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 21.08.2023
Карта бойових дій 13 серпня 2023
Під Бахмутом за тиждень звільнено ще 3 кв. км території – Маляр
Ганна Маляр
Закрився з відкриттям “бавовняного” – Гуменюк про туристичний сезон в Криму
Куп’янськ під постійними обстрілами, у Вовчанських Хуторах побито навчальний заклад – ОВА
Ігри
Відео
Здобутки є щодня: як українські мінометники нищать ворога на Сході

Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.

Владислав Круглов
Використовувати можуть навіть діти: в Україні винайшли унікальну лего-цеглу
Куп’янськ під постійними обстрілами, у Вовчанських Хуторах побито навчальний заклад – ОВА
Пройшли шлях Анни Франк: історії українських дітей з окупації показують в Нідерландах
Куп’янськ під постійними обстрілами, у Вовчанських Хуторах побито навчальний заклад – ОВА
Чорноморські ігри 2023: чим запам’ятався фестиваль у Києві та хто переміг
Чорноморські Ігри 2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (18.08.2023)
Куп’янськ під постійними обстрілами, у Вовчанських Хуторах побито навчальний заклад – ОВА
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь