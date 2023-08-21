Куп’янськ під постійними обстрілами, у Вовчанських Хуторах побито навчальний заклад – ОВА

Сьогодні близько 08:00 ранку росіяни обстріляли село Вовчанські Хутори Чугуївського району на Харківщині.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстрілами пошкоджено навчальний заклад. Інформація щодо постраждалих встановлюється.

Також стало відомо, що вчора вдень у селі Борщова Харківського району на території кооперативу Дружба 51-річний чоловік наступив на міну типу Пелюстка. Його госпіталізували з вибуховим пораненням у стані середньої тяжкості.

А ще вчора впродовж всього дня окупанти з артилерії обстрілювали місто Куп’янськ. У центрі поранень зазнали 11 цивільних, зокрема фельдшер “швидкої”, що надавав допомогу постраждалим. У місті пошкоджено приватні будинки, будівлі підприємств, відділення Нової пошти, будівлю закладу освіти та інші цивільні об’єкти.

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