Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Во Львове избили трансгендерную военную, которая приехала на похороны матери: омбудсмен отреагировал на инцидент
Срочно
Атака РФ на Чернигов. Количество пострадавших увеличилось, еще 41 человек — в больнице
Сотни поврежденных домов, школы: последствия атаки дронов на Хмельницкую область
Могут разгоняться до 70 км/ч: что известно о БМП CV90, которые Украина получила от Швеции
Загадочная гибель двух 12-летних девочек в Киеве. Дети выпали из многоэтажки
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Оккупанты ударили по Купянску, тяжело ранен гражданский

Оккупанты ударили по Купянску, тяжело ранен гражданский
Фото: Минобороны

Утром 20 августа войска РФ обстреляли Купянск в Харьковской области. В результате удара тяжелое ранение получил гражданский мужчина около 40 лет. Сейчас медики борются за его жизнь.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в течение минувших суток под обстрелами врага находились населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

В городе Купянск обстрелами поврежден частный дом, произошел пожар на территории мясокомбината.

В результате обстрела с. Кругляковка Купянского района произошел пожар на территории лесничества.

В пгт Казачья Лопань Харьковского района повреждены четыре частных дома.

В результате обстрела с. Чернещина Изюмского района повреждено здание агропредприятия.

В с. Александровка Богодуховского района обстрелом значительно повреждены складские помещения и хозяйственные постройки гражданских предприятий.

Кроме того, в результате артиллерийских обстрелов с. Вильча Чугуевского района повреждены 11 частных домов, здания детского сада, пансионата, пекарни, церкви.

Вечером 19 августа войска РФ атаковали Никополь Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.

Читайте также
460 оккупантов, 6 танков и 33 артсистемы: потери РФ за сутки
Втрати РФ

Война в Украине, Куп'янськ, Харьковская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Эстафету принимает Ростовская область. В РФ пожаловались на новую атаку беспилотниками
Оккупанты ударили по Купянску, тяжело ранен гражданский
В России недовольны работой ПВО из-за атак дронов и ракет по ее территории — британская разведка
дрон у Москві
Два самолета РФ могли получить повреждения из-за удара по авиабазе в Новгородской области — ISW
Російські літаки Ту-22М3
460 оккупантов, 6 танков и 33 артсистемы: потери РФ за сутки
Втрати РФ
Атака РФ на Чернигов. Количество пострадавших увеличилось, еще 41 человек — в больнице
Чернігів після ракетного удару РФ 19 серпня 2023
Игры
Видео
Достижения есть каждый день: как украинские минометчики уничтожают врага на Востоке

Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.

Владислав Круглов
Черноморские игры 2023: чем запомнился фестиваль в Киеве и кто победил
Чорноморські Ігри 2023
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (18.08.2023)
Оккупанты ударили по Купянску, тяжело ранен гражданский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (18.08.2023)
Оккупанты ударили по Купянску, тяжело ранен гражданский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (18.08.2023)
Оккупанты ударили по Купянску, тяжело ранен гражданский
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь