Оккупанты ударили по Купянску, тяжело ранен гражданский

Утром 20 августа войска РФ обстреляли Купянск в Харьковской области. В результате удара тяжелое ранение получил гражданский мужчина около 40 лет. Сейчас медики борются за его жизнь.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в течение минувших суток под обстрелами врага находились населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

В городе Купянск обстрелами поврежден частный дом, произошел пожар на территории мясокомбината.

В результате обстрела с. Кругляковка Купянского района произошел пожар на территории лесничества.

В пгт Казачья Лопань Харьковского района повреждены четыре частных дома.

В результате обстрела с. Чернещина Изюмского района повреждено здание агропредприятия.

В с. Александровка Богодуховского района обстрелом значительно повреждены складские помещения и хозяйственные постройки гражданских предприятий.

Кроме того, в результате артиллерийских обстрелов с. Вильча Чугуевского района повреждены 11 частных домов, здания детского сада, пансионата, пекарни, церкви.

Вечером 19 августа войска РФ атаковали Никополь Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.

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