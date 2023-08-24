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Юлия Соколова, редактор ленты

Помогал РФ готовить обстрел ТЭЦ Киева: СБУ задержала российского агента

СБУ затримала агента РФ на Київщині
Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киевской области агента РФ, который помогал оккупантам готовить обстрел киевских ТЭЦ во время предстоящего отопительного сезона.

Как проинформировали в пресс-службе СБУ, на врага работал директор департамента одной из страховых компаний Киева.

После начала полномасштабной войны его дистанционно завербовала российская военная разведка (главное управление генштаба ВС РФ, известное как ГРУ).

Под предлогом заключения договоров страхования злоумышленник инициировал личные встречи с руководителями энергогенерирующих предприятий Киева. На самом же деле агент РФ разведывал информацию о фактах и последствиях российских атак на объекты критической инфраструктуры.

Прежде всего злоумышленника интересовали данные о масштабах повреждений и нынешнем техническом состоянии электростанций Киева, атакованных РФ.

– Разведывательная информация требовалась для подготовки и корректировки повторных воздушных ударов по энергопредприятиям столицы на период отопительного сезона, — отметили в СБУ.

Все полученные данные агент РФ передавал через мессенджер московскому “куратору” (кадровому сотруднику российской разведки).

Злоумышленник был задержан во время многоэтапной спецоперации в одном из поселков Киевской области – по месту его жительства.

При обыске у него обнаружили мобильный телефон, который он использовал во время деятельности в пользу РФ.

Следователи СБУ сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит лишение свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.

Сейчас злоумышленник под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств.

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Источник: СБУ
Война в Украине, Энергетика, Київ, Отопительный сезон, СБУ
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