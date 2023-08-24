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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Допомагав РФ готувати обстріл ТЕЦ Києва: СБУ затримала російського агента

СБУ затримала агента РФ на Київщині
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Київщині агента РФ, який допомагав окупантам готувати обстріл київських ТЕЦ під час майбутнього опалювального сезону.

Як поінформували в пресслужбі СБУ, на ворога працював директор департаменту однієї із страхових компаній Києва.

Після початку повномасштабної війни його дистанційно завербувала російська воєнна розвідка (Головне розвідувальне управління Генштабу ЗС РФ, відоме як ГРУ).

Під приводом укладення договорів страхування зловмисник ініціював особисті зустрічі з керівниками енергогенерувальних підприємств Києва. Насправді ж агент РФ вивідував інформацію про факти та наслідки російських атак на об’єкти критичної інфраструктури.

Насамперед зловмисника цікавили дані про масштаби пошкоджень та нинішній технічний стан електростанцій Києва, атакованих РФ.

– Розвідувальна інформація була потрібна для підготовки і коригування повторних повітряних ударів по енергопідприємствах столиці на період опалювального сезону, – зазначили в СБУ.

Усі отримані дані агент РФ передавав через месенджер московському “куратору” (кадровому співробітнику російської розвідки).

Зловмисника затримали під час багатоетапної спецоперації в одному із селищ Київської області – за місцем його проживання.

Під час обшуку у нього виявили мобільний телефон, який він використовував під час діяльності на користь РФ.

Слідчі СБУ повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Наразі зловмисник під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, Енергетика, Київ, Опалювальний сезон, СБУ
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