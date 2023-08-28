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У російському Мурманську спалахнула пожежа у промзоні – що відомо
У російському місті Мурманськ спалахнула масштабна пожежа у районі промислової зони. У небо піднімається густий і чорний дим.
Про це повідомив полковник Оперативного командування Південь Збройних сил України Владислав Назаров у своєму Telegram-каналі.
– У Мурманську велика пожежа на промзоні, повідомляють місцеві ЗМІ. Знову палять в невстановлених місцях, – йдеться у повідомленні.
Вночі військові контррозвідки Служби безпеки України атакували аеродром у російському Курську, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на власні джерела у СБУ.
У повідомленні йдеться, що 16 дронів-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 і одному МІГ-29. Водночас серед атакованих цілей – радари комплексу С-300 і два Панцири.
Джерело: Погляд Назара
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