У російському Мурманську спалахнула пожежа у промзоні – що відомо

У російському місті Мурманськ спалахнула масштабна пожежа у районі промислової зони. У небо піднімається густий і чорний дим.

Про це повідомив полковник Оперативного командування Південь Збройних сил України Владислав Назаров у своєму Telegram-каналі.

– У Мурманську велика пожежа на промзоні, повідомляють місцеві ЗМІ. Знову палять в невстановлених місцях, – йдеться у повідомленні.

Вночі військові контррозвідки Служби безпеки України атакували аеродром у російському Курську, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на власні джерела у СБУ.

У повідомленні йдеться, що 16 дронів-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 і одному МІГ-29. Водночас серед атакованих цілей – радари комплексу С-300 і два Панцири.

Джерело: Погляд Назара

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