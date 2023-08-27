Відпрацювали по чотирьох Су-30. Контррозвідка СБУ вночі атакувала Курський аеродром
Військові контррозвідки СБУ вночі атакувала аеродром у російському Курську.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, посилаючись на власні джерела у Службі безпеки.
– 16 дронів-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 і одному МІГ-29. Також серед уражених цілей – радари комплексу С-300 і два Панцири, – повідомило джерело в СБУ.
Майже всі безпілотники спецслужби долетіли до своїх цілей. За попередньою інформацією, тільки три з них були збиті силами російської протиповітряної оборони. У Росії повідомляють щонайменше про 13 вибухів.
Нагадаємо, в ніч проти 27 серпня у Брянській та Курській областях лунали вибухи.
Уже вранці в Міноборони Росії заявили, що їхня протиповітряна оборона нібито знищила там два безпілотники.
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