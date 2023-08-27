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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Відпрацювали по чотирьох Су-30. Контррозвідка СБУ вночі атакувала Курський аеродром

СБУ
Фото: СБУ

Військові контррозвідки СБУ вночі атакувала аеродром у російському Курську.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна,  посилаючись на власні джерела у Службі безпеки.

– 16 дронів-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 і одному МІГ-29. Також серед уражених цілей – радари комплексу С-300 і два Панцири, – повідомило джерело в СБУ.

Майже всі безпілотники спецслужби долетіли до своїх цілей. За попередньою інформацією, тільки три з них були збиті силами російської протиповітряної оборони. У Росії повідомляють щонайменше про 13 вибухів.

Нагадаємо, в ніч проти 27 серпня у Брянській та Курській областях лунали вибухи.

Уже вранці в Міноборони Росії заявили, що їхня протиповітряна оборона нібито знищила там два безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 550-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
Безпілотники, Війна в Україні, літаки РФ, Російська агресія, Росія, СБУ
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