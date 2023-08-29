Не успел сбежать в Приднестровье: СБУ задержала бывшего боевика “ДНР”
В одном из районов Винницкой области сотрудники СБУ задержали жителя Константиновки Донецкой области, который еще в 2014 году присоединился к “славянскому полку” террористической организации “ДНР”.
Схватили боевика, который долго скрывался от правосудия, вблизи границы с непризнанным Приднестровьем, куда он пытался сбежать.
По данным следствия, оккупанты привлекали его к “дежурству” на блокпостах, где он останавливал авто украинских граждан, которые пытались выехать с ВОТ.
Установлено также, что во время таких проверок боевики создавали искусственные поводы для похищения людей и их авто.
Также боевик администрировал несколько групп в запрещенной соцсети ВКонтакте, в которых агитировал вступать в “ДНР”.
Еще до начала полномасштабного вторжения РФ фигурант скрыто выехал на подконтрольную Украине территорию и пытался “залечь на дно”.
Однако СБУ установила его местонахождение и задержала. Во время обыска у него нашли мобильный телефон и сим-карты с доказательствами общения с боевиками “ДНР”.
По материалам СБУ фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 УКУ (участие в террористической группе или террористической организации). Сейчас он под стражей, ему грозит до 15 лет тюрьмы.