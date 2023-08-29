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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Не встиг втекти до Придністров’я: СБУ затримала колишнього бойовика “ДНР”

СБУ затримала колишнього бойовика ДНР
Фото: СБУ

В одному з районів Вінницької області співробітники СБУ затримали жителя Костянтинівки Донецької області, який ще у 2014 році приєднався до “слов’янського полку” терористичної організації “ДНР”.

Схопили бойовика, який тривалий час переховувався від правосуддя, поблизу кордону з невизнаним Придністров’ям, куди він намагався втекти.

За даними слідства, окупанти залучали його до “чергування” на блокпостах, де він зупиняв авто українських громадян, які намагалися виїхати з ТОТ.

Встановлено також, що під час таких перевірок бойовики створювали штучні приводи для викрадення людей та їхніх авто.

Також бойовик адміністрував декілька груп у забороненій соцмережі ВКонтакте, в яких агітував вступати до “ДНР”.

Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ фігурант приховано виїхав на підконтрольну Україні територію і намагався “залягти на дно”.

Проте СБУ встановила його місцезнаходження і затримала. Під час обшуку у нього знайшли мобільний телефон та сім-картки із доказами спілкування з бойовиками “ДНР”.

За матеріалами СБУ фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 ККУ (участь у терористичній групі чи терористичній організації). Наразі він під вартою, йому загрожує до 15 років в’язниці.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, Вінницька область, ДНР, Донецька область, Придністров'я, Російська агресія, СБУ
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