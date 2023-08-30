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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Возле аэродрома работает ПВО: в двух районах Крыма прогремели взрывы

Вибух
Фото: Depositphotos

В двух районах временно оккупированного Крыма прогремели взрывы. Громко в Джанкойском и Красноперекопском районах.

Об этом сообщают местные паблики.

— Примерно в 5 км от Джанкойского аэродрома замечена работа ПВО, — пишут паблики в Telegram.

Официальной информации пока нет. Следим за ситуацией.

Напомним, что днем 29 августа в Крыму прогремел взрыв. Сообщалось о прилете в Оленевке.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 553-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Взрыв, Крым
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