Малиновская Ангелина, редактор ленты
Возле аэродрома работает ПВО: в двух районах Крыма прогремели взрывы
В двух районах временно оккупированного Крыма прогремели взрывы. Громко в Джанкойском и Красноперекопском районах.
Об этом сообщают местные паблики.
— Примерно в 5 км от Джанкойского аэродрома замечена работа ПВО, — пишут паблики в Telegram.
Официальной информации пока нет. Следим за ситуацией.
Напомним, что днем 29 августа в Крыму прогремел взрыв. Сообщалось о прилете в Оленевке.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 553-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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