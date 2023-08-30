Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Біля аеродрому працює ППО: у двох районах Криму пролунали вибухи
У двох районах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Гучно в Джанкойському і Красноперекопському районах.
Про це повідомляють місцеві паблики.
– Приблизно за 5 км від Джанкойського аеродрому помічено роботу ППО, – пишуть пабліки у Telegram.
Офіційної інформації наразі немає. Стежимо за ситуацією.
Нагадаємо, що вдень 29 серпня у Криму також пролунав вибух. Повідомлялось про приліт в Оленівці.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 553-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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