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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Біля аеродрому працює ППО: у двох районах Криму пролунали вибухи

Вибух
Фото: Depositphotos

У двох районах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Гучно в Джанкойському і Красноперекопському районах.

Про це повідомляють місцеві паблики.

– Приблизно за 5 км від Джанкойського аеродрому помічено роботу ППО, – пишуть пабліки у Telegram.

Офіційної інформації наразі немає. Стежимо за ситуацією.

Нагадаємо, що вдень 29 серпня у Криму також пролунав вибух. Повідомлялось про приліт в Оленівці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 553-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Вибух, Крим
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