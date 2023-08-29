Нуждается в проверкеВалентина Чорна, редактор ленты
Взрывы в Крыму: сообщают о прилете в Оленевке
Днем 29 августа во временно оккупированном Крыму прогремел взрыв.
В местных Telegram-каналах сообщают о прилете в Оленевке. На место взрыва уже отправились авто скорой помощи.
В социальных сетях обнародовали видео из Оленевки. На ролике видно, как вверх поднимается дым. Официально информацию о взрывах пока не комментировали.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 552-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Читайте такжеПланируют призвать до 30 тыс. человек: россияне готовят новую волну мобилизации в Крыму
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Видео