Взрывы в Крыму: сообщают о прилете в Оленевке

Днем 29 августа во временно оккупированном Крыму прогремел взрыв.

В местных Telegram-каналах сообщают о прилете в Оленевке. На место взрыва уже отправились авто скорой помощи.

В социальных сетях обнародовали видео из Оленевки. На ролике видно, как вверх поднимается дым. Официально информацию о взрывах пока не комментировали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 552-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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