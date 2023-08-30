У крові загиблого в інциденті за участю поліцейських у Дніпрі виявлено алкоголь

У крові загиблого внаслідок інциденту за участю патрульних поліцейських у Дніпрі експертиза виявила алкоголь.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За його словами, було проведено експертизу тіла з дослідженням вмісту алкоголю. У крові виявлено 2,48 проміле, а в сечі – 2,7 проміле.

Джерело додало, що це відповідає випитій пляшці міцного алкоголю.

У Дніпрі 29 серпня поліцейські почали переслідувати автомобіль, який порушив правила дорожнього руху і не реагував на прохання зупинитися.

Вони змогли наздогнати автомобіль, проте пасажири відмовилися з нього виходити. В автомобілі перебували жінка, чоловік і двоє дітей.

Виникла сутичка, під час якої чоловік ударив поліцейську в обличчя, а іншого правоохоронця кинув на землю через себе.

Після цього патрульний вистрілив у порушника. Ним виявився місцевий житель Джумбері Сілогава. Від зазнаних вогнепальних поранень той помер на місці події.

За фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень поліцейського було затримано. Наразі триває слідство.

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