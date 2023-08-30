Пытались остановить авто: новые подробности убийства патрульным мужчины в Днепре

В ГБР озвучили новые подробности инцидента, во время которого патрульный в Днепре застрелил мужчину, который затеял драку с правоохранителями. Полицейскому вскоре изберут меру пресечения.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян в эфире Сніданку з 1+1.

Она отметила, что правоохранители выяснили: патрульные пытались остановить машину, однако водитель на сигналы не реагировал.

— Почему так случилось, что это привело к летальному исходу, будет установлено в процессе досудебного расследования, — отметила Сапьян.

По данным следствия, мужчина вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения. Представительница ГБР уточнила, что речь идет о пассажире автомобиля.

Она также напомнила, что сейчас уголовное производство расследуется по двум статьям УК: по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 3 ст. 365 (Превышение служебных полномочий).

Сапьян также сообщила, что правоохранители проанализируют все видео с место инцидента, которые в настоящее время распространяются в соцсетях.

— Напомню, что полицейский задержан. В ближайшее время будет приниматься решение об избрании ему меры пресечения, — сказала она.

Со своей стороны первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий заявил, что Департамент патрульной полиции будет способствовать следствию и проведению служебного расследования по данному инциденту.

— Ситуация тяжелая. Будет сделан полный разбор и приняты определенные меры. И я еще раз повторяю, что квалификацию сформирует следствие, а выводы сделает суд, — написал Билошицкий в Facebook.

Он заявил, что не может высказаться о правомерности или неправомерности, о виновности или невиновности правоохранителей.

— …ведь есть комиссия, которая проводит служебное расследование и есть следствие, которые оценят все доказательства в совокупности и дадут свои выводы, основываясь на фактах, а не догадках, — отметил Билошицкий.

Напомним, что вечером 29 августа в Днепре полицейские остановили автомобиль Jaguar для проверки. Во время беседы с правоохранителями произошел конфликт. Водитель напал на полицейскую и начал ее бить, после чего переключился на другого патрульного, в результате чего полицейскому пришлось применить оружие.

В тот же день полицейского, который открыл огонь, задержали.

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