Воздушные силы предупредили о ракетной опасности: в Кривом Роге прогремели взрывы

После 11:00 2 сентября в Кривом Роге Днепропетровской области раздались взрывы.

Воздушные силы ВСУ одновременно с тем, как в регионе было объявлено о воздушной тревоге, предупредили о ракетной опасности.

Глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул оперативно отреагировал на сообщения о взрывах.

Он отметил, что в городе все нормально. А детали пообещал предоставить позже.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 556-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Александр Вилкул

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