Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В бою на Бахмутском направлении погибли шесть пилотов – спикер бригады
Способны уничтожить цель на расстоянии до 180 км: что известно о ракетах AIM-120 AMRAAM
Срочно
Пожар на крыше Ашана и смерть двух охранников предприятия: детали атаки на Киев
В Германии мужчина сбросил с моста 10-летнего мальчика из Украины
Как родственникам получить 15 млн грн в случае гибели военнослужащего: алгоритм действий
Происшествия Срочно
Срочно
Татьяна Забожко, редактор ленты

Воздушные силы предупредили о ракетной опасности: в Кривом Роге прогремели взрывы

Вибух
Фото: Depositphotos

После 11:00 2 сентября в Кривом Роге Днепропетровской области раздались взрывы.

Воздушные силы ВСУ одновременно с тем, как в регионе было объявлено о воздушной тревоге, предупредили о ракетной опасности.

Карта повітряних тривог 2 вересня 2023

Глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул оперативно отреагировал на сообщения о взрывах.

Он отметил, что в городе все нормально. А детали пообещал предоставить позже.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 556-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Александр Вилкул

Война в Украине, Взрыв, Днепропетровская область, Кривой Рог, Російська агресія, Росія, РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Есть данные о 386 украинских детях, незаконно усыновленных в РФ – Лубинец
Діти-акція
Генштаб: оккупанты в Волновахе угрожают выслать детей в РФ, если те не пойдут в школу
російські окупанти
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 02.09.2023
Deepstatemap
РФ наступала на четырех направлениях и повсюду неудачно – Генштаб
Знищена техніка Росії
Карта боевых действий на 02.09.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті

Загрузка

Игры
Видео
Считанные минуты на работу: как выполняют задание спецназовцы отряда Омега

Боевые выезды бойцов 5 отдельного отряда спецназначения Омега Национальной гвардии на Восточном фронте обычно проходят быстро, ведь, например, на работу из БТРа есть буквально считанные минуты – три, возможно, пять.

Мария Малевская
В Украине заработал новый церковный календарь 2023: что изменилось и даты ключевых праздников
Воздушные силы предупредили о ракетной опасности: в Кривом Роге прогремели взрывы
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (01.09.2023)
Воздушные силы предупредили о ракетной опасности: в Кривом Роге прогремели взрывы
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (01.09.2023)
Воздушные силы предупредили о ракетной опасности: в Кривом Роге прогремели взрывы
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (01.09.2023)
Воздушные силы предупредили о ракетной опасности: в Кривом Роге прогремели взрывы
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь