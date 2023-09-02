Воздушные силы предупредили о ракетной опасности: в Кривом Роге прогремели взрывы
После 11:00 2 сентября в Кривом Роге Днепропетровской области раздались взрывы.
Воздушные силы ВСУ одновременно с тем, как в регионе было объявлено о воздушной тревоге, предупредили о ракетной опасности.
Глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул оперативно отреагировал на сообщения о взрывах.
Он отметил, что в городе все нормально. А детали пообещал предоставить позже.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 556-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Воздушные силы ВСУ, Александр Вилкул
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