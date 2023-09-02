Рост темпов наступления ВСУ и детали атаки БпЛА по Пскову: 556-й день войны: 556-й день войны
США направят в Украину боеприпасы с обедненным ураном — СМИ
Соединенные Штаты планируют впервые направить в Украину бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран.
Об этом говорится в документе, попавшем в распоряжение агентства Reuters и подтвержденном изданию в разговоре с двумя американскими чиновниками.
Эти боеприпасы, которые могут помочь уничтожить российские танки, являются частью нового пакета военной помощи Украине, который должен быть представлен на следующей неделе.
Боеприпасы могут быть выпущены из американских танков Abrams, которые, по словам человека, знакомого с вопросом, должны быть поставлены в Украину в ближайшие недели.
Один из чиновников сообщил, что стоимость пакета помощи составит от $240 млн до $375 млн в зависимости от того, что в него войдет.
По словам одного из чиновников, стоимость и содержание пакета еще уточняются.
Зеленский планирует визит в Нью-Йорк в сентябре: названа причина
Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, посетит в этом месяце ежегодную встречу мировых лидеров в ООН в Нью-Йорке и примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по вопросам Украины.
Об этом сообщил в пятницу журналистам постоянный представитель Албании при ООН Ферит Ходжа.
В этом месяце Албания является председателем Совбеза, состоящего из 15 членов. С 18 сентября мировые лидеры начнут собираться в Нью-Йорке на заседание Генеральной Ассамблеи ООН.
Заседание Совета Безопасности по Украине должно состояться 20 сентября.
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