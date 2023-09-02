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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку: у Кривому Розі прогриміли вибухи

Вибух
Фото: Depositphotos

Після 11:00 2 вересня в Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи.

Повітряні сили ЗСУ одночасно з тим, як у регіоні було оголошено повітряну тривогу, попередили про ракетну небезпеку.

Карта повітряних тривог 2 вересня 2023

Очільник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул оперативно відреагував на повідомлення про вибухи.

Він зазначив, що в місті все гаразд, а деталі пообіцяв надати пізніше.

Тим часом начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко подякував Силам протиповітряної оборони за роботу.

– Усе в нашому районі добре. Слава Україні! – написав Євген Ситниченко.

До слова, моніторингові канали повідомляли, що над містом літав розвідувальний безпілотник, однак його швидко приземлили.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 556-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Олександр Вілкул, Євген Ситниченко

Війна в Україні, Вибух, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, Російська агресія, Росія, РФ
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