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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ выпустила управляемые авиабомбы по Одрадокаменке. Есть погибший и пострадавшие

Обстріл Одрадокам'янки 2 вересня 2023

Российские войска выпустили управляемые авиабомбы по Одрадокаменке Херсонской области.

Ударом из вражеской авиации поврежден ряд частных домов в селе.

В результате обстрела 43-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Еще один человек был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

В данный момент медики борются за его жизнь.

Кроме того, множественные осколочные ранения получил 57-летний мужчина.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 556-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Прокудин

Фото: Херсонская областная прокуратура

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