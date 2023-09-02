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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ випустила керовані авіабомби по Одрадокам’янці. Є загиблий та постраждалі

Обстріл Одрадокам'янки 2 вересня 2023

Російські війська випустили керовані авіабомби про Одрадокам’янці Херсонської області.

Ударом із ворожої авіації пошкоджено низку приватних будинків у селі.

Унаслідок обстрілу 43-річний чоловік дістав травми, несумісні з життям.

Ще одну людину госпіталізували до лікарні у важкому стані.

Наразі медики борються за її життя.

Крім того, множинних осколкових поранень зазнав 57-річний чоловік.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 556-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Прокудін

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Авіаудари, авіація РФ, Бомба, Війна в Україні, Російська агресія, РФ, Херсонська область
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РФ випустила керовані авіабомби по Одрадокам’янці. Є загиблий та постраждалі

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Уроки в метро та бомбосховищах: як почався новий навчальний рік в Україні

Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.

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