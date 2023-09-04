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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ за сутки выпустила по Херсонщине почти три сотни снарядов: ранены двое детей

Обстріл Херсонщини 3 вересня 2023

Российские войска, обстреливая накануне Херсонщину, ранили двоих детей.

Об этом 4 сентября сообщил руководитель областной военной администрации Александр Прокудин.

В частности, херсонские врачи спасают 11-летнего мальчика, который пострадал во время обстрела поселка Солнечное.

Мальчик, получив при ударе минно-взрывную травму и ранение ног, находится в состоянии средней тяжести.

– Медики делают все возможное, чтобы уберечь жизнь и здоровье ребенка, – сообщает Александр Прокудин.

Отметим, что 3 сентября российские оккупанты 57 раз открывали огонь по региону, выпустив 271 снаряд из минометов, артиллерии, Градов, беспилотников и авиации.

10 снарядов пришлось по областному центру.

Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здание птицефермы в Херсонском районе, административное здание в Бериславском районе, здание учебного заведения и акционерное общество в Херсоне.

Из-за агрессии РФ 3 сентября один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 558-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Прокудин

Фото: Херсонская областная прокуратура

Война в Украине, Російська агресія, РФ, Херсонская область
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Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.

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