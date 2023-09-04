РФ за сутки выпустила по Херсонщине почти три сотни снарядов: ранены двое детей
Российские войска, обстреливая накануне Херсонщину, ранили двоих детей.
Об этом 4 сентября сообщил руководитель областной военной администрации Александр Прокудин.
В частности, херсонские врачи спасают 11-летнего мальчика, который пострадал во время обстрела поселка Солнечное.
Мальчик, получив при ударе минно-взрывную травму и ранение ног, находится в состоянии средней тяжести.
– Медики делают все возможное, чтобы уберечь жизнь и здоровье ребенка, – сообщает Александр Прокудин.
Отметим, что 3 сентября российские оккупанты 57 раз открывали огонь по региону, выпустив 271 снаряд из минометов, артиллерии, Градов, беспилотников и авиации.
10 снарядов пришлось по областному центру.
Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здание птицефермы в Херсонском районе, административное здание в Бериславском районе, здание учебного заведения и акционерное общество в Херсоне.
Из-за агрессии РФ 3 сентября один человек погиб, еще пятеро получили ранения.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 558-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Александр Прокудин
Фото: Херсонская областная прокуратура
Загрузка
Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.Татьяна Наконечная