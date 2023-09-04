РФ за добу випустила по Херсонщині майже три сотні снарядів: поранено двох дітей

Російські війська, обстрілюючи напередодні Херсонщину, поранили двох дітей.

Про це 4 вересня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зокрема, наразі херсонські лікарі рятують 11-річного хлопчика, який постраждав під час обстрілу селища Сонячне.

Хлопчик, діставши під час удару мінно-вибухову травму та поранення ніг, перебуває в стані середньої важкості.

– Медики роблять все можливе, аби вберегти дитяче життя та здоров’я, – зазначає Олександр Прокудін.

Зауважимо, що 3 вересня російські окупанти 57 разів відкривали вогонь по регіону, загалом випустивши 271 снаряд із мінометів, артилерії, Градів, безпілотників та авіації.

10 снарядів прийшлося по обласному центру.

Окупанти поцілили в житлові квартали населених пунктів області, будівлю птахоферми в Херсонському районі, адміністративну будівлю в Бериславському районі, будівлю навчального закладу та акціонерного товариства в Херсоні.

Через агресію РФ 3 вересня одна людина загинула, ще п’ятеро дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 558-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Прокудін

Фото: Херсонська обласна прокуратура

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