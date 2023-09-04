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В Мариуполе оккупантов напоили до бессознательного состояния и утопили в море

В Мариуполе оккупантов напоили до бессознательного состояния и утопили в море
Фото: Getty Images

В Мариуполе утопили пять российских военных — их тела обнаружили на пляже.

Об этом пишет российский Telegram-канал, ссылающийся на источник в так называемом “МВД ДНР”.

Там предполагают, что оккупантов сначала напоили алкоголем до бессознательного состояния, а затем утопили в море. После чего вытащили их тела на пляж и положили в ряд.

— Очень похоже на акцию устрашения, — говорится в сообщении.

Трое из убитых якобы перед смертью пытались дать отпор, на что указывают следы на теле.

По словам источника, у убитых пропало только их оружие, а деньги и другие ценные вещи остались при них.

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Кроме того, сообщается, что летом в городе при неизвестных обстоятельствах погибли 16 военнослужащих.

Война в Украине, Мариуполь, Партизан
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