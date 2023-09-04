В Мариуполе оккупантов напоили до бессознательного состояния и утопили в море
В Мариуполе утопили пять российских военных — их тела обнаружили на пляже.
Об этом пишет российский Telegram-канал, ссылающийся на источник в так называемом “МВД ДНР”.
Там предполагают, что оккупантов сначала напоили алкоголем до бессознательного состояния, а затем утопили в море. После чего вытащили их тела на пляж и положили в ряд.
— Очень похоже на акцию устрашения, — говорится в сообщении.
Трое из убитых якобы перед смертью пытались дать отпор, на что указывают следы на теле.
По словам источника, у убитых пропало только их оружие, а деньги и другие ценные вещи остались при них.
Кроме того, сообщается, что летом в городе при неизвестных обстоятельствах погибли 16 военнослужащих.
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