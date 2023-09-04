У Маріуполі окупантів напоїли до несвідомого стану та втопили у морі
У Маріуполі втопили п’ять російських військових – їхні тіла виявили на пляжі.
Про це пише російський Telegram-канал, який посилається на джерело в так званому “МВС ДНР”.
Там припускають, що окупантів спочатку напоїли алкоголем до несвідомого стану, а потім втопили в морі. Після чого витягли їхні тіла на пляж і поклали в ряд.
– Дуже схоже на акцію залякування, – йдеться у повідомленні.
Троє з убитих нібито перед смертю намагалися дати відсіч, на що вказують відбитки на тілі.
За словами джерела, у вбитих зникла лише їхня зброя, а гроші та інші цінні речі залишилися при них.
Крім того, повідомляється, що влітку у місті за невідомих обставин загинули 16 військовослужбовців.
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