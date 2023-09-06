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Илья Нежигай, редактор ленты

БпЛА РФ в сторону Измаила: в Одесской области прогремели взрывы

БпЛА РФ в сторону Измаила: в Одесской области прогремели взрывы
Фото: Факти ICTV

В Одесской области раздаются взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Вместе с тем, не подтверждая взрывы, информацию об опасности в Измаильском районе написал глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Он призвал жителей региона находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

— Работу ПВО не снимайте и не выкладывайте в соцсети. Берегите себя и близких, — написал он.

Перед этим военные из Воздушных сил ВСУ предупреждали об атаке беспилотников в направлении Измаила.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 560-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Одесская область
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