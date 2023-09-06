БпЛА РФ в сторону Измаила: в Одесской области прогремели взрывы
В Одесской области раздаются взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Вместе с тем, не подтверждая взрывы, информацию об опасности в Измаильском районе написал глава Одесской ОГА Олег Кипер.
Он призвал жителей региона находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
— Работу ПВО не снимайте и не выкладывайте в соцсети. Берегите себя и близких, — написал он.
Перед этим военные из Воздушных сил ВСУ предупреждали об атаке беспилотников в направлении Измаила.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 560-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова